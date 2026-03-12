Тайский фестиваль планируют провести в Москве с 31 июля по 2 августа

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Тайский фестиваль могут провести в Москве с 31 июля по 2 августа. Об этом сообщили в пресс-центре АНО "Московский центр международного сотрудничества" после общего собрания Российско-Таиландского делового совета, которое прошло в Торгово-промышленной палате РФ.

В ходе собрания руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин рассказывал о развитии отношений между Россией и Таиландом. Также обсуждались совместные гуманитарные проекты и культурный обмен.

По словам Черемина, XI Тайский фестиваль в саду "Эрмитаж" оказался очень успешным, тогда его посетили 40 тысяч гостей. В итоге МИД Таиланда присвоил ему статус "флагманского".

Кроме того, в октябре 2026 года пройдут "Дни Москвы" в Бангкоке. В это время планируется подписать обновленную программу сотрудничества между правительствами двух столиц на 2026–2028 годы.

В пресс-центре отметили, что торгово-экономические показатели Москвы и Бангкока растут. Черемин добавил, что через российскую столицу проходит основной объем таиландского импорта. Также и продукция московских компаний популярна в Таиланде.

Отмечается, что товарооборот между двумя странами в прошлом году достиг 1,76 миллиарда долларов. По итогам 2025-го Таиланд посетили примерно 1,9 миллиона россиян. Развитию туризма способствует в том числе прямое авиасообщение между Москвой, Бангкоком и Пхукетом.

Вместе с тем 20 и 21 июня в кинопарке "Москино" состоится фестиваль "Традиция", который будет посвящен русской культуре и искусству. Основная цель мероприятия – популяризация и сохранение культурной идентичности через искусство. Для гостей фестиваля подготовят свыше 100 концертов, лекций, спектаклей, поэтических перфомансов и мастер-классов.

