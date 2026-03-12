Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 16:54

Город

Тайский фестиваль планируют провести в Москве с 31 июля по 2 августа

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Тайский фестиваль могут провести в Москве с 31 июля по 2 августа. Об этом сообщили в пресс-центре АНО "Московский центр международного сотрудничества" после общего собрания Российско-Таиландского делового совета, которое прошло в Торгово-промышленной палате РФ.

В ходе собрания руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин рассказывал о развитии отношений между Россией и Таиландом. Также обсуждались совместные гуманитарные проекты и культурный обмен.

По словам Черемина, XI Тайский фестиваль в саду "Эрмитаж" оказался очень успешным, тогда его посетили 40 тысяч гостей. В итоге МИД Таиланда присвоил ему статус "флагманского".

Кроме того, в октябре 2026 года пройдут "Дни Москвы" в Бангкоке. В это время планируется подписать обновленную программу сотрудничества между правительствами двух столиц на 2026–2028 годы.

В пресс-центре отметили, что торгово-экономические показатели Москвы и Бангкока растут. Черемин добавил, что через российскую столицу проходит основной объем таиландского импорта. Также и продукция московских компаний популярна в Таиланде.

Отмечается, что товарооборот между двумя странами в прошлом году достиг 1,76 миллиарда долларов. По итогам 2025-го Таиланд посетили примерно 1,9 миллиона россиян. Развитию туризма способствует в том числе прямое авиасообщение между Москвой, Бангкоком и Пхукетом.

Вместе с тем 20 и 21 июня в кинопарке "Москино" состоится фестиваль "Традиция", который будет посвящен русской культуре и искусству. Основная цель мероприятия – популяризация и сохранение культурной идентичности через искусство. Для гостей фестиваля подготовят свыше 100 концертов, лекций, спектаклей, поэтических перфомансов и мастер-классов.

Читайте также


городфестивали

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика