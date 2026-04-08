08 апреля, 11:35

Город

Памятник Юрию Гагарину в Москве промоют в преддверии Дня космонавтики

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В преддверии Дня космонавтики специалисты комплекса городского хозяйства Москвы промоют памятник Юрию Гагарину, сообщается в канале ведомства в мессенджере МАХ.

Как напомнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в настоящее время в мегаполисе продолжается весенняя уборка после осенне-зимнего периода, в рамках которой рабочие приводят в порядок свыше 2 тысяч объектов, включая мосты, тоннели, пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.

Промывку памятника космонавту планируется завершить за день. Весь процесс будут контролировать реставраторы и эксперты департамента культурного наследия. Очистка будет проводиться бригадой коммунальных служб с использованием автовышки высотой около 50 метров и моющей установки высокого давления.

Перед началом работ специалисты проверят монумент на отсутствие ржавчины и других повреждений, а затем промоют его. Следующим этапом станет нанесение специального вспененного раствора, который смоют через 10 минут сильным напором воды. Вместе с тем в мероприятиях применять и другие нейтральные средства.

"Действия при необходимости повторяются многократно до полного удаления загрязнений", – заключили в пресс-службе.

Параллельно с этим в городе идет промывка и реконсервация Театрального фонтана, расположенного у Большого театра. Специалисты очистят все части гидротехнического сооружения, включая чаши и вазы, с помощью щеток, а также приведут в порядок гранитные и мраморные элементы. В конце планируется проверить техническое состояние фонтана.

Фонтан у Большого театра начали промывать

