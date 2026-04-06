06 апреля, 12:33

Фонтан у Большого театра начали готовить к открытию сезона

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства начали промывку и расконсервацию Театрального фонтана, расположенного у Большого театра в центре Москвы. О старте работ рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр напомнил, что подобные масштабные мероприятия традиционно проводятся каждый год перед открытием сезона фонтанов, который выпадает на конец апреля. В работах задействованы четыре специалиста и поливомоечная техника.

Им предстоит отчистить все части гидротехнического сооружения, включая чаши и вазы, с помощью щеток. Следующим этапом идет промывка гранитных и мраморных элементов специальным моющим средством.

"Перед запуском фонтанного комплекса будут тщательно проверены все конструкции в подземных коллекторах, гидравлика, насосное оборудование и струеобразующие элементы", – подчеркнул Бирюков.

Он также напомнил, что Театральный фонтан был полностью реконструирован в 1997 году по случаю 850-летия Москвы. В ходе мероприятий к нему добавили две дополнительные боковые чаши и благоустроили сквер вокруг него.

Аналогичные работы к сегодняшнему дню уже завершены у фонтанов в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице. Бригада коммунальщиков использовала поливомоечную машину и аппараты высокого давления. На поверхность фонтанов нанесли специальное моющее средство, затем смыли водой. Особое внимание уделили скульптурам, колоннаде, парапетам и чашам.

Сезон фонтанов начнется в Москве в конце апреля

