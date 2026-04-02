Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 15:48

Город

Началась промывка фонтанов на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере

Видео: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Началась промывка фонтанов на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр отметил, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к мероприятиям по расконсервации и промывке фонтанов. Работы будут выполнены бригадой из трех человек, кроме того, будут задействованы аппараты высокого давления и поливомоечная машина.

Пушкинский фонтан выполнен в классическом стиле, он представляет из себя бассейн их гранита, в котором размещены три чугунные чаши. Фонтан в Новопушкинском сквере сделан в форме эллипса, в центре струи воды соединяются кольцом. Кроме того, оба сооружения оборудованы подсветкой.

"Специалисты очистят фонтаны специальными щетками от загрязнений, после чего тщательно промоют моющим средством чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации", – отметил Бирюков.

Помимо этого, перед запуском будут проверены все конструкции в подземных коллекторах, а также гидравлика, насосное оборудование и струеобразующие элементы.

Вместе с тем в Москве стартовала подготовка городских фонтанов к летнему сезону, некоторые из них капитально отремонтируют. В настоящее время специалисты приводят в порядок фонтаны "Часы мира", "Каскад" и "Купола" на Манежной площади. Они обновят их гранитное покрытие, заменят инженерные системы, подсветку и насосное оборудование.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика