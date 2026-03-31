Завершилась весенняя промывка фонтанов в саду "Аквариум" в Москве

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства провели весеннюю промывку фонтанов в саду "Аквариум" на Большой Садовой улице в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы выполнены в рамках масштабной промывки более 2 тысяч объектов после осенне-зимнего периода – мостов, тоннелей, переходов, набережных, памятников и фонтанов. Завершить процесс планируется до конца апреля.

Бригада коммунальщиков использовала поливомоечную машину и аппараты высокого давления. На поверхность фонтанов нанесли специальное моющее средство, затем смыли водой. Особое внимание уделили скульптурам, колоннаде, парапетам и чашам.

Бирюков напомнил, что в 2024 году в саду "Аквариум" было проведено благоустройство: обновили тротуары, установили исторические фонари и скамейки, отремонтировали 3 фонтана, разбили цветники и газон.

Ранее в рамках весенней уборки в столице промыли Живописный мост. Специалисты очистили лестничные сходы, перила и бетонные арки. В работах также задействовали поливомоечную машину и автовышку.