"Мосбилет" подготовил рекомендации по посещению столичных парков

Посетители столичных парков могут не только понаблюдать за природой, но и побывать на интересных мероприятиях, билеты на которые предлагает сервис "Мосбилет". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Парк "Северное Тушино", например, предлагает нестандартный маршрут. От Алешкинского пруда можно пройти по набережной Химкинского водохранилища до подводной лодки Б-396. Все желающие приглашаются зайти внутрь и пройти по отсекам Музея истории Военно-морского флота. Вход возможен по билету. Завершается прогулка в старинном яблоневом саду.

Измайловский парк станет отличным выбором для семей. Начать маршрут можно от 50-метрового колеса обозрения с панорамным видом на Круглый пруд. Интересно будет дойти до лодочной станции и детской площадки. Детям понравится и досуговый центр "Светлячок" с лабиринтом.

Парк "Фили" подойдет любителям активного отдыха, которые по субботам могут посетить тренировки по настольному теннису в павильоне "Филька". После этого гостям предлагается пройти к Филевской набережной и прокатиться на речном трамвае.

Посетив усадьбу Воронцово, гости могут воспользоваться интерактивным маршрутом на портале "Узнай Москву". Таким образом можно пройти от ансамбля парадного въезда через дубраву и Итальянский сад к Воронцовским прудам. Кроме того, там проводится экскурсия "Один день из жизни помещика". Ближайшая пройдет 26 апреля.

Детский парк имени Н. Н. Прямикова также подойдет семьям. Детям обязательно понравятся игровые площадки, в том числе водно-песочная и зеленый лабиринт. А взрослым будет интересно увидеть 300-летний черешчатый дуб. В парке находится и досуговый павильон, где по выходным можно посетить мастер-классы и лекции. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться через сервис "Мосбилет".

Музей-усадьба "Люблино" предлагает литературную прогулку. Выйдя на липовые аллеи, там можно увидеть белок. Далее стоит посмотреть на Люблинский пруд и на дворец Н. А. Дурасова, возле которого сохранились постройки усадьбы, где Федор Достоевский работал над романом "Преступление и наказание".

В парке "Сокольники" можно посетить детскую площадку "Звездочеты" и увидеть Фонтанную и Фестивальную площади. В двухэтажном здании рядом проводят арт-занятия и мастер-классы. Туда также необходима регистрация. Гостям предлагается зайти и в лесную зону, чтобы понаблюдать за природой.

В музее-заповеднике "Царицыно" гости приглашаются в дворцовый комплекс. По единому билету в Большой дворец и Хлебный дом можно посетить все выставки.

Вместе с тем в апреле москвичей и туристов пригласили посетить спектакли, объединенные темой игры. Например, 5-го числа в театре "Человек" представят спектакль "Странный господин". В этом же театре 3 и 22 апреля можно посмотреть экспериментальную постановку "Кегэн".