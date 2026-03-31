31 марта, 09:48Город
Работы по промывке фасадов зданий стартовали в Москве
По его словам, мероприятия стартовали после установления постоянных положительных температур воздуха. В приоритете – очистка после зимы фасадов многоквартирных домов и административных зданий, выходящих на центральные улицы и вылетные магистрали.
Методика промывки определяется степенью загрязненности объекта: здания у дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, а сооружения внутри кварталов – частично.
Для выполнения работ задействуют автовышки, керхеры, гидранты и другую спецтехнику. Высотные здания очищают с привлечением промышленных альпинистов. На участках с сильным загрязнением используют специальные моющие средства: пену оставляют на 10–15 минут для растворения грязи и копоти, затем смывают водой.
Уточняется, что промывка фасадов и цоколей городских зданий проводится исключительно в теплое время года.
Ранее в рамках весенней уборки на северо-западе Москвы промыли Живописный мост. Работы выполнила бригада коммунальных служб. В промывке также задействовали поливомоечную машину и автовышку.
"Новости дня": фонтанный комплекс на Манежной площади готовят к открытию сезона