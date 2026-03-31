Работы по промывке фасадов зданий стартовали в Москве

В Москве стартовала масштабная промывка фасадов зданий, к работам приступили специалисты комплекса городского хозяйства, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, мероприятия стартовали после установления постоянных положительных температур воздуха. В приоритете – очистка после зимы фасадов многоквартирных домов и административных зданий, выходящих на центральные улицы и вылетные магистрали.

Методика промывки определяется степенью загрязненности объекта: здания у дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, а сооружения внутри кварталов – частично.

Для выполнения работ задействуют автовышки, керхеры, гидранты и другую спецтехнику. Высотные здания очищают с привлечением промышленных альпинистов. На участках с сильным загрязнением используют специальные моющие средства: пену оставляют на 10–15 минут для растворения грязи и копоти, затем смывают водой.

Уточняется, что промывка фасадов и цоколей городских зданий проводится исключительно в теплое время года.

Ранее в рамках весенней уборки на северо-западе Москвы промыли Живописный мост. Работы выполнила бригада коммунальных служб. В промывке также задействовали поливомоечную машину и автовышку.