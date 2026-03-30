Живописный мост промыли во время весенней уборки в Москве

Живописный мост на северо-западе Москвы промыли в рамках весенней уборки. Об этом сообщается в канале МАХ столичного комплекса городского хозяйства.



"В настоящее время в городе проходят масштабные промывки инженерных сооружений после осенне-зимнего периода, в общей сложности до конца апреля приведем в порядок более 2 тысяч объектов – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", – указал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работы на Живописном мосту выполнила бригада коммунальных служб. В промывке также задействовали поливомоечную машину и автовышку. Движение транспорта и пешеходов на время проведения работ не ограничивали.

В рамках уборки специалисты промыли лестничные сходы, перила и бетонные арки. Сначала они нанесли специальное моющее средство, а затем смыли его водой при помощи аппаратов высокого давления.

Как напомнил комплекс, в прошлом году на Живописном мосту установили архитектурно-художественную подсветку, благодаря чему удалось подчеркнуть его элементы и сформировать визуальный образ сооружения вечером. Всего эксперты смонтировали свыше 400 светодиодных осветительных приборов.

Ранее в Москве началась подготовка городских фонтанов к новому сезону, некоторые из них капитально отремонтируют. В настоящее время специалисты начали приводить в порядок фонтаны "Часы мира", "Каскад" и "Купола" на Манежной площади. Они обновят их гранитное покрытие, заменят инженерные системы, подсветку и насосное оборудование.

