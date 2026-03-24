24 марта, 13:34

Город

Более 2 тысяч сооружений промоют в Москве после зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 2 тысяч инженерных сооружений – мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники – промоют в Москве после зимы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Работы стартовали после установления постоянных круглосуточных положительных температур воздуха. Перечисленные объекты приведут в порядок до конца апреля, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках работ специалисты очистят и промоют конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, перила и лестницы. При необходимости выполнят локальную покраску.

Каждое сооружение промывается по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Отдельное внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищаются вручную. Для промывки тоннелей и мостов применяются щелочные растворы.

Помимо этого, коммунальные службы промоют дорожные знаки, информационные щиты, домовые указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения. Для всех перечисленных работ привлекут порядка тысячи рабочих и более 250 единиц техники, включая автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.

Ранее в центре Москвы промыли Октябрьский тоннель, расположенный под Калужской площадью. Специалисты очистили парапеты и стены от загрязнений, привели в порядок дренажные системы, смотровые и сточные колодцы. Для этого они использовали аппараты высокого давления и поливомоечную технику.

