12 марта, 11:04

Мэр Москвы

Сергей Собянин поручил завершить весеннюю уборку города к 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин анонсировал в своем канале в мессенджере МАХ скорое начало традиционной весенней уборки в Москве. Срок завершения мероприятий установлен до 1 мая.

За этот период специалисты приведут в порядок городские и внутридворовые территории. В частности, будет проведен ремонт детских и спортивных площадок, а также обновление контейнерных площадок.

Вместе с тем внимание планируется уделить жилищному фонду, включая модернизацию цоколей и фасадов зданий, входных групп, козырьков подъездов, а также подвальных и чердачных помещений.

Еще одним пунктом станет дорожно-транспортная инфраструктура, продолжил мэр. Данные работы включат в себя ремонт и покраску ограждений и остановочных павильонов, отчистку дорожных знаков и указателей, а также модернизацию разметки.

Промывка ждет также инженерные сооружения и объекты монументального искусства, среди которых градоначальник выделил памятники, скульптуры, пешеходные переходы, тоннели, мосты и эстакады. Параллельно с этим стартует подготовка к запуску фонтанов.

В свою очередь, на объектах энергоснабжения рабочие проведут покраску уличных фонарей, приступят к ремонту и обслуживанию центральных тепловых пунктов, трансформаторных подстанций, вентиляционных шахт коллекторов и других технических объектов.

"Все работы начнутся, как только позволит погода", – заключил Собянин.

Помимо этого, в плане текущего года стоит благоустройство 13 прудов. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, водоемы являются важной частью городской среды, поскольку создают благоприятные климатические условия и пользуются популярностью среди горожан.

В связи с этим специалистам предстоит привести в порядок Егерский (ВАО), Мичуринский и Большой Мещерский (ЗАО), Большой Молжаниновский (САО), Тереховский (СЗАО), Братеевский пруд-регулятор (ЮАО) и другие пруды.

Работы по уборке новогодних конструкций планируют завершить к 25 марта

мэр Москвы

