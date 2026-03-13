Столичные курьеры оказались любителями кофе и вафельных трубочек

Столичные курьеры предпочитают заказывать для себя кофе и вафельные трубочки, следует из исследования онлайн-ретейлера "Самокат", с которым ознакомилась Москва 24.

В топ-7 самых популярных категорий у курьеров – партнеров сервиса вошли замороженные закуски, шоколадные батончики, кофе, сладкие газированные напитки, питьевая вода, лапша быстрого приготовления и чипсы. Среди напитков популярностью пользуются позиции с различными вкусовыми добавками.

Кроме того, курьеры выбирают те продукты, которые не требуют долгого приготовления, – замороженную мини-пиццу, пельмени и чебуреки. В начале 2026 года число заказов в данной категории увеличилось на 46,6% по сравнению с концом 2025-го.

Среди сладостей популярны вафельные трубочки, творожные сырки, суфле, маршмеллоу и пирожное "картошка".

При этом предпочтения различаются в зависимости от пола. Мужчины предпочитают замороженные закуски, шоколадные батончики, сладкие газированные напитки, кофе и лапшу быстрого приготовления. Женщины, помимо перечисленного, выбирают питьевую воду и глазированные сырки.

Помимо этого, влияет и регион. В Москве, например, первое место по числу заказов занимает кофе. В Краснодарском крае он находится на втором месте, а Свердловской области и Санкт-Петербурге – на третьем и пятом соответственно.

Аналитики отмечают, что курьеры в Свердловской области реже других заказывают чипсы, они отсутствуют в рейтинге региона. Зато в топ-10 входят горячие блюда из птицы, такие как шницель и плов.

Больше всего питьевой воды заказывают курьеры в Санкт-Петербурге – категория находится на третьем месте. В Москве она занимает седьмое место, а в Красноярском крае – восьмое.

Ранее сообщалось, что азиатские блюда, включая удон с курицей, пасту том-ям и курицу в соусе терияки, вошли в топ заказов сотрудников московских офисов в обеденное время. Перечисленные позиции за последний год заметно опередили традиционные блюда и даже классические онигири.

При этом около половины работников офисов выбирают на обед вторые блюда: 50% – в Москве и 49% – в Санкт-Петербурге. На втором месте по популярности салаты – 29 и 37,5% заказов соответственно.

