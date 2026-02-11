Доставка еды может подорожать в России на 10%

Фото: 123RF.com/alessandrobiascioli

Доставка еды в России подорожает на 10% из-за новых требований к курьерам, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве Петра Щербаченко.

Он объяснил, что в конце января в стране разработали проект правил для курьерской отрасли, которые проговаривают порядок выдачи допусков к работе, контроль маршрутов и перемещений курьеров, указывают требования к форме и используемому транспорту. Также правила предусматривают обязательное страхование на случай причинения вреда.

По словам Щербаченко, новые требования повысят операционные расходы компаний. Также на конечную стоимость повлияет страхование, прохождение медосмотра и другое.

"С другой стороны – эффект позитивный, но не мгновенный", – отметил эксперт.

Он заявил, что в январе – сентябре прошлого года оборот рынка онлайн-торговли продуктами увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 1,115 триллиона рублей. В это же время сегмент экспресс-доставки вырос на 36% год к году.

Время доставки не изменится из-за нововведений, однако доход курьеров краткосрочно может снизиться из-за необходимости пройти медицинский осмотр и выполнить другие требования.

"С учетом гонки за клиента желание курьера быстро доставить клиенту еду или другой заказ может влиять на пренебрежение безопасностью на дорогах. Меры по соблюдению ПДД курьерами связаны с ростом количества аварий с участием курьеров", – прокомментировал Щербаченко.

Внедрение реестра курьеров в том числе позволит повысить ответственность за соблюдение правил дорожного движения. Кроме того, каждый курьер будет нести личную ответственность за исполнение заказа.

Ранее в Госдуме предложили ограничить скрытое подорожание товара через шринкфляцию, то есть снижение количества, объема или веса товара в упаковке при сохранении прежней цены. Депутаты считают, что это вводит потребителей в заблуждение и нарушает их право на достоверную информацию.

