В Windows 11 устранили баг с самостоятельным выходом ноутбуков из спящего режима

Американская корпорация Microsoft устранила проблему в операционной системе Windows 11, из-за которой ноутбуки могли самопроизвольно выходить из спящего режима и быстрее разряжать аккумулятор. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Modern Standby используется во всех новых компьютерах с Windows 11 и обеспечивает переход устройства в режим ожидания. В таком состоянии потребление энергии снижается, а система остается готовой к быстрому возвращению к работе. Однако пользователи не раз указывали на проблемы с автономностью и неожиданные запуски гаджетов.

Microsoft признала наличие бага и внедрила защитные механизмы, которые не позволяют системе выходить из режима ожидания без действий человека. Теперь активировать устройство можно при нажатии кнопки питания, открытия крышки ноутбука или других действиях.

Изменения уже реализованы в версии 24H2 и более новых сборках ОС. Пользователям не требуется устанавливать дополнительные обновления, а проблемы с расходом заряда и случайным выходом из режима ожидания должны быть устранены.

Ранее компьютеры перестали выключаться после обновления Windows 11. Сообщения поступали от людей, на чьих устройствах была активирована функция Secure Launch, предназначенная для защиты процесса загрузки от атак на уровне микропрограммного обеспечения и вредоносных программ.