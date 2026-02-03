Microsoft отказалась внедрять ИИ в функции Windows 11

Фото: depositphotos/wolterke

Корпорация Microsoft отказалась от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) во все функции Windows 11. Причиной стал гнев пользователей, сообщило издание Windows Central.

Инсайдеры отметили, что пользователи системы и многие инженеры возмутились добавляем ИИ-функций. В связи с этим корпорация решила пересмотреть свою стратегию в данной области.

По данным издания, компания не будет добавлять в текстовый редактор Notepad и графический редактор Paint новые ИИ-опции. Кроме того, Microsoft хочет убрать ряд спорных функций, отказаться от бренда Copilot и перевести программы к более оптимизированному пользовательскому интерфейсу.

Также компания пересматривает функцию Recall, записывающую содержимое экрана. При этом Microsoft решила оставить ИИ-инструменты в семантическом поиске, Agentic Workspace, Windows ML, Windows AI API и других сервисах.

"Компания отходит от концепции "повсеместного использования ИИ" и переходит к функциям, которые действительно полезны для пользователей Windows", – добавил редактор журнала Зак Боуден.

Ранее владельцев устаревших версий операционной системы Windows 10 призвали установить первое обновление в 2026 году. Журналисты обратили внимание на выпуск обновления KB5073724, которое стало доступно для пользователей персональных компьютеров с Windows 10 21H2, Windows 10 Enterprise LTSC 2021 и Windows 10 22H2, имеющих регистрацию в программе расширенных обновлений ESU.

Однако обновление не добавляет новых функций, но Microsoft настоятельно рекомендует его срочно установить.

