27 января, 12:56

Экономика

Microsoft зарегистрировала в России товарный знак Windows

Фото: 123RF.com/aufortjerome

Американская корпорация Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака: операционной системы Windows и облачной платформы Azure. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Соответствующие заявки были поданы в октябре 2025 года, однако положительное решение по ним приняли лишь в январе 2026-го. Теперь компания может заниматься в стране продажей компьютерного программного обеспечения и оборудования.

Ранее Microsoft закрыла свои филиалы и подразделения в 13 российских городах. В частности, 8 филиалов, расположенных Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре, прекратили работу в конце 2024 года.

В начале 2025 года закрылись подразделения в Москве, Владивостоке, Воронеже, Красноярске и Ярославле. О причинах такого решения не сообщалось.

