Microsoft закрыла филиалы и подразделения в 13 городах России

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Корпорация Microsoft закрыла свои филиалы и подразделения в 13 российских городах в период с декабря 2024 года по январь 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий отчет.

Восемь филиалов, расположенных в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре, были закрыты в конце 2024 года. Пять подразделений, которые находились в Москве, Владивостоке, Воронеже, Красноярске и Ярославле, закрыты в начале текущего года.

О причинах не сообщается. При этом российская "дочка" корпорации "Майкрософт рус" за 2024 год показала 171,1 миллиона рублей чистой прибыли против 125,3 миллиона в 2023 году.

Ранее в Институте коммуникационного менеджмента допустили, что до конца текущего года в Россию могут вернуться сразу несколько крупных брендов из США. Речь шла о PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Cisco, Johnson&Johnson, Nike и других.



Зарубежные СМИ писали, что крупные южнокорейские фирмы планируют возобновить свою деятельность в России. В частности, компания LG Electronics, выпускающая бытовую технику, выполнила пробный перезапуск предприятия в Москве.

