МИД РФ: европейские компании надеются, что Россия быстро "все забудет"

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Европейские компании, ушедшие из РФ, рассчитывают, что Москва быстро все забудет и простит. Однако подход к возвращению каждого бизнеса будет индивидуальным, сообщил глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Дипломат отметил, что многие на Западе были уверены в том, что Россия не выдержит давления санкций в первые же месяцы СВО, из-за чего будет вынуждена просить европейские компании вернуться на их собственных условиях. Однако этого не произошло.

"Наши соответствующие решения будут приниматься в каждом конкретном случае индивидуально и с учетом интересов российских производителей, продукция которых смогла заменить западные аналоги", – передает ТАСС слова Логинова.

Представитель МИД добавил, что Москве не следует "стирать из памяти" бегство некоторых компаний с рынка РФ. Российская сторона никого не выгоняла, все решения бизнеса были приняты индивидуально и осознанно. Логвинов обратил внимание, что некоторые зарубежные компании все еще остаются в РФ, несмотря на безусловное давление со стороны Брюсселя и их собственных правительств.

"А значит, решение об уходе было продиктовано не только боязнью негативных последствий санкций, но и личным отношением руководства тех или иных западных компаний к России, сделавшей суверенный выбор в пользу обеспечения своей безопасности", – заключил дипломат.

Ранее сообщалось, что итальянская фирма Ariston возьмет под оперативный контроль дочернюю компанию после решения властей России отменить временное управление над организацией.

Кроме того, крупные южнокорейские компании, такие как Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics, рассматривают перспективы возобновления своей деятельности в России.

В частности, LG Electronics реализовала пробный перезапуск предприятия в Москве, которое специализировалось на производстве стиральных машин и холодильников.