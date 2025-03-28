Роспатент разрешил IKEA использовать бренд для детских гамаков и ковриков для йоги в РФ

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Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) разрешила регистрацию товарного знака IKEA для новых категорий товаров и услуг, которые ранее не были защищены товарными знаками. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующий документ.

Ранее Роспатент отказал фирме в регистрации бренда по некоторым заявкам, но после рассмотрения возражений было принято компромиссное решение. В частности, IKEA разрешили регистрацию для красок для творчества, ароматизаторов воздуха, свечей, цифровых платформ, услуг дизайна интерьеров, кафе и доставки еды, товаров для животных, канцелярских принадлежностей, напольных покрытий и другого.

Категории не пересекаются с ранее зарегистрированными, а потому их охрана не нарушает закон. Для уже зарегистрированных категорий, включая мебель, текстиль и другие традиционные для IKEA товары, в повторной регистрации было отказано.

"Решение Роспатента вступит в силу после завершения всех формальных процедур", – говорится в публикации.

Ранее компания Lego смогла зарегистрировать свой логотип в качестве бренда в Роспатенте. Права на товарный знак были получены компанией Lego Juris, которая входит в Lego Group. Она сможет использовать бренд до 2034 года. Компания сможет использовать его для создания и реализации детских услуг и товаров, включая конструкторы, аудиозаписеи, фильмы, компьютерные игры, сумки, батарейки и украшения.

