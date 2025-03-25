Lego зарегистрировала логотип в Роспатенте

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Компания Lego зарегистрировала свой логотип в качестве бренда в Роспатенте. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующую документацию.

По данным Роспатента, права на товарный знак были получены компанией Lego Juris, которая входит в Lego Group. Она сможет использовать марку до 2034 года.

Товарный знак подан для регистрации по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 9, 28, 35 и 41. Компания сможет использовать его для создания и реализации детских услуг и товаров, например, конструкторов, аудиозаписей, фильмов, компьютерных игр, сумок, батареек, украшений.

Помимо этого, благодаря товарному знаку Lego сможет продавать в России столовую посуду и кухонную утварь, онлайн-игры и игры в виртуальной реальности.

Ранее стало известно, что Lego Group планирует заняться производством видеоигр и вкладывает средства в цифровые продукты. По словам гендиректора компании Нильса Кристиансена, у Lego есть возможность привлечь к своему продукту детей всех возрастов благодаря цифровым и физическим играм.