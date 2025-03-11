Lego начнет собственное производство видеоигр

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Lego Group планирует заняться производством видеоигр и вкладывает средства в цифровые продукты. Об этом сообщил гендиректор компании Нильс Кристиансен в беседе с газетой Financial Times.

"Мы можем с уверенностью сказать, что, пока мы работаем под брендом Lego, у нас есть возможность завлекать детей всех возрастов цифровыми и физическими играми", – отметил Кристиансен.

В 2024 году продажи конструкторов Lego по всему миру увеличились на 12% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на общее снижение спроса на детские игрушки, передает ТАСС. В компании отметили, что это рекордный результат, который был достигнут благодаря популярности тематических наборов по мотивам фильмов "Звездные войны" и "Гарри Поттер".

Ранее компания Sony сообщила о прекращении разработки двух многопользовательских онлайн-игр от студий Bend и Bluepoint Games для консолей PlayStation. Bluepoint разрабатывала игру по мотивам серии God of War, а Bend – онлайн-шутер с открытым миром, который основан на игровых механиках Days Gone. Однако Sony не планирует закрывать студии, а продолжит с ними сотрудничество, чтобы определить их будущее.