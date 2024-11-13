Критики не высоко оценили игру LEGO Horizon Adventures

Фото: lego.com

Критики Metacritic оценили новую игру LEGO Horizon Adventures на 70 баллов из 100, в то время как пользователи OpenCritic поставили ей 71 балл из 100, сообщает "Газета.ру".

Первых игроков не устроил отказ LEGO от полуоткрытых локаций с секретами, которые ранее присутствовали в линейке адаптаций. Пользователи отметили, что, когда основная история в игре подходит к концу, остается не так много вариантов для дальнейшего времяпрепровождения, кроме как выполнять задания и собирать кубики для приобретения новых нарядов.

Критики обратили внимание, что герои в игре не сильно отличаются друг от друга, а дизайн выглядит слишком простым и может наскучить еще до окончания сюжета. По их мнению, игру можно пройти за 20 часов, а упор на сражения может сделать ее слишком однообразной.

Кроме того, пользователи выразили сомнение по поводу того, кому LEGO предлагает играть. По их мнению, геймплей слишком прост для взрослых и однообразен для детей.

Также на форуме VGC отметили, что на момент выхода игры не было поддержки Sony PlayStation 5 Pro.

Однако игра нашла и положительные комментарии. Так, например, пользователи оценили боевую систему. Разработчики добавили возможность задействовать предметы из виртуального мира при борьбе с противником. Помимо этого, критиков впечатлила графика.

Многие игроки также положительно высказались в сторону актеров озвучки героев, которых позвали на старые роли.

Ранее в России вышла фольклорная видеоигра в славянском сеттинге "Василиса и Баба Яга". Разработкой занималась отечественная студия Baba Yaga Games. Для игроков вместе с полной версией доступна бесплатная демоверсия.

Сюжет игры разворачивается вокруг путешествия Василисы, которую мачеха отправляет к Бабе Яге за огнем. В пути героине помогает волшебная кукла, подаренная матерью. Основой видеоигры послужили неадаптированные варианты сказок и мотивов, содержащие элементы хоррора.