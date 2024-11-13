В России вышел симулятор обнимания березы

Фото: телеграм-канал "Игромания"

В России представили игру "Симулятор обнимания березы", создатели которой обещают "аутентичный опыт обнимания родных березок от первого лица".

В описании игры разработчик предложил оценить задумку тем, кто находится вдали от родины, скучает по "родным березкам", а также испытывает потребность в березотерапии.

Геймплей представляет собой прогулку по березовому лесу под спокойную музыку. Также, вероятно, пользователи смогут позволить себе отдохнуть, устроившись на печи.

18 отзывов из 20 на странице игры положительные. В основном пользователи называют приложение достойным ответом западным играм. Один из комментаторов отметил, что симулятор можно сравнить со "Смутой", потому что в обеих играх можно погулять по дну водоема. Среди недостатков пользователи отметили птиц, которые зависли в воздухе, отсутствие медведя и балалайки.

Ранее российская инди-студия выпустила новую компьютерную видеоигру "Симулятор квадробера". Игрок может выбрать персонажа мужского или женского пола, а потом переодеть его в квадроберские костюмы кошки, собаки и лисы. Игроку надо выполнять разные задачи, включая сбор брошенных бабушкой палочек, прохождение полосы препятствий, а также избегание врагов.