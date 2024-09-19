Экранизация Atomic Heart будет снята в России

Фото: youtube.com/Mundfish

В РФ планируют выпустить экранизацию компьютерной игры Atomic Heart. Проект презентовал сервис "Кинопоиск", пишет РБК.

К съемкам планируют приступить в следующем году. За сценарий отвечает Роман Кантор, который работал над фильмом "Мастер и Маргарита" и сериалом "Эпидемия". Также в экранизации будет помогать компания Mundfish – разработчик оригинальной игры Atomic Heart.

Предполагается, что проект реализуют до 2029 года.

Ранее сообщалось о планах инди-студии Innersloth выпустить анимационный сериал по мотивам игры Among Us. За производство мультсериала взялись компании CBS Studios и Titmouse. Исполнительным продюсером проекта стал Оуэн Деннис.

Сюжет картины будет разворачиваться вокруг основной концепции игры, в которой группа астронавтов на космическом корабле должна выявить и устранить предателя, маскирующегося под одного из них.

