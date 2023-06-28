Игра Among Us получит экранизацию – СМИ

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Инди-студия Innersloth объявила о запуске анимационного сериала по мотивам игры Among Us. Об этом пишет Variety.

За производство мультсериала отвечают компании CBS Studios и Titmouse. Исполнительным продюсером проекта стал Оуэн Деннис. Ранее он снял анимационный сериал "Бесконечный поезд", рейтинг одобрения которого на Rotten Tomatoes составляет 100%.

Сюжет картины будет разворачиваться вокруг основной концепции игры, в которой группа астронавтов на космическом корабле должна выявить и устранить предателя, маскирующегося под одного из них.

Игра Among Us вышла в 2018 году и стала популярной лишь во время пандемии COVID-19. Она возглавляла рейтинги загрузок в Google Play и App Store в разных странах мира.

Накануне продюсеры сериала "Ведьмак" рассказали, как пройдет замена Генри Кавилла на Лиама Хемсворта. По их словам, трансформация Геральта из Ривии пройдет в духе оригинальных книг.

Тем не менее они не стали уточнять детали замены, так как это является спойлером.

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