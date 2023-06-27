Продюсеры "Ведьмака" рассказали, как пройдет замена Генри Кавилла на Лиама Хемсворта

Фото: кадр из сериала "Ведьмак"; режиссеры – Алик Сахаров, Стивен Серджик, Шарлотта Брандстром; производство – Netflix, Pioneer Stilking Films, Platige Image, Sean Daniel Company

Продюсеры сериала "Ведьмак" по мотивам фэнтезийного цикла "Сага о ведьмаке" Анджея Сапковского Стив Гоб и Томаш Багиньский рассказали, что продумали трансформацию Геральта из Ривии. Они заявили, что переход главной роли от Генри Кавилла к Лиаму Хемсворту будет выполнен в духе оригинальных книг. Об этом сообщает Yahoo.

"У нас есть очень, очень хороший план, как представить нашего нового Геральта и наше новое видение Геральта с Лиамом. Не будем углубляться в детали, потому что это будет огромным спойлером, но эта идея очень-очень близка к идеям, которые глубоко заложены в книгах, особенно в пятой", – рассказали продюсеры.

Авторы сериала добавили, что третий сезон определит дальнейшее развитие шоу. В нем Генри Кавилл покажет выдающуюся актерскую игру, чтобы уйти "на высокой ноте", заметили они.

Первые пять серий нового сезона "Ведьмака" покажут 29 июня. Финальные три эпизода зрители увидят 27 июля.

В мае компания Netflix продлила на пятый сезон сериал "Ведьмак". Отмечалось, что начиная с четвертого сезона проект покинет исполнитель главной роли – Геральта из Ривии – британский актер Генри Кавилл.

До этого Сапковский прокомментировал экранизацию Netflix своих книг. Автор уточнил, что "видел и лучше <...> видел и хуже".

Новый трейлер третьего сезона "Ведьмака" появился в Сети