Сценаристы Голливуда могут устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за зарплат – СМИ

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В Голливуде может произойти остановка производства из-за потенциальной забастовки сценаристов, недовольных размером своих зарплат. Об этом пишет Bloomberg.

Контракт между Гильдией сценаристов США и голливудскими студиями истекает 1 мая. Последние несколько недель стороны ведут переговоры по достижению нового соглашения, однако пока безуспешно.

По информации агентства, проблемы в отрасли связаны с популяризацией стриминговых сервисов. Сначала благодаря подобным платформам появилось больше рабочих мест для авторов, однако затем сервисы стали заказывать более короткие сериалы, что привело к сокращению работающих сценаристов и их зарплат.

В данный момент сценаристы настаивают на повышении оплаты их труда, однако медиакомпании, наоборот, сосредоточены на сокращении расходов и персонала.

Потенциальная забастовка сценаристов может оказаться крупнейшей за последние 15 лет. Последняя крупная забастовка началась в Голливуде в ноябре 2007 года и продлилась 100 дней. По информации The Hollywood Reporter, ущерб экономике Лос-Анджелеса в результате забастовки составил 2,1 миллиарда долларов.

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