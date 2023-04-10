В РФ снимут продолжение фильма "Чебурашка"

Фото: кадр из фильма "Чебурашка"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – "Централ Партнершип"

Создатели картины "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко работают над продолжением первой части. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на народного артиста России Сергея Гармаша.

"Неожиданно наш бренд, наш советский мультфильм "Чебурашка", который режиссер Дьяченко и компания Yellow, Black&White решили превратить в полнометражный художественный фильм, побил абсолютно все рекорды проката", – заявил он перед показом картины в Геническе Херсонской области.

Гармаш подчеркнул, что каких-либо подробностей о продолжении рассказать не может, так как фильм находится на стадии производства. Вместе с этим он не назвал примерную дату выхода картины.

Фильм "Чебурашка" представили в прокате 1 января 2023 года. Проект стал самым кассовым за всю историю российского кинопроката, обогнав фильм "Холоп" 2019 года и первую часть франшизы "Аватар" 2009 года.

По информации сервиса "КиноПоиск" на 16 марта, кассовый сбор составил 6 976 613 344 рубля. Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина. Сейчас фильм доступен к просмотру в онлайн-кинотеатрах.

Кассовые сборы "Чебурашки" в российском прокате превысили 6 миллиардов рублей

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