Компания Lionsgate Television приступила к разработке сериала по франшизе "Сумерки"

Фото: кадр из фильма "Сумерки. Сага: Рассвет – Часть 2", режиссер – Билл Кондон, производство – Summit Entertainment, Temple Hill Entertainment, Sunswept Entertainment

Телевизионное подразделение канадско-американской развлекательной компании Lionsgate Television приступило к разработке новой экранизации книг писательницы Стефани Майер "Сумерки". Об этом информирует The Hollywood Reporter.

По данным СМИ, сериал находится на ранней стадии проектирования. К написанию сценария многосерийной картины привлекли Шинейд Дейли, которая была задействована в "Холистическом детективном агентстве Дирка Джентли".

Предстоящий проект контролируют платформы для стриминга. При этом сделка по этому сериалу будет заключена позже. Кроме того, разработчики обсуждают детали сюжета. Лишь после этого поступит информация о том, станет ли многосерийная картина новым ответвлением или ремейком серии фильмов "Сумерки".

Предполагается, что Майер вновь привлекут к созданию сериала. Пока что нет точных данных об актерском составе и дате производства.

Ранее сообщалось, что исполнитель роли Карлайла Каллена Питер Фачинелли стал отцом в четвертый раз. Звезда "Сумерек" поделился черно-белой фотографией, на которой видно, как рука новорожденного обхватывает палец актера.