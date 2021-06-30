Сальма Хайек пожаловалась на стереотипы в Голливуде

Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Американская актриса Сальма Хайек пожаловалась на дискриминацию в Голливуде, сообщает News.ru.

Она рассказала, что на заре карьеры столкнулась со стереотипным мышлением кинодеятелей – актрисе предлагали только роли проституток и горничных, намекая на ее мексиканские корни.

"Если бы ты родилась по правильную сторону границы, возможно, ты бы стала величайшей звездой в мире. Но неважно, насколько ты красива, насколько хороша как актриса, в ту минуту, как ты откроешь свой рот, зрители будут вспоминать своих горничных", – сказала актриса.

Она поделилась, что претендовала на роль Тринити в "Матрице", однако провалилась на кастинге для фантастического боевика.

Ранее актриса рассказала, как училась материться для роли в фильме "Телохранитель жены киллера" с Сэмюэлем Л. Джексоном. Она отметила, что было одновременно весело и пугающе.

Хайек добавила, что порой нецензурно выражается и за пределами съемочной площадки, однако делает это аккуратно. А если странные слова слышит дочь актрисы Валентина, актриса отвечает, что произнесла это не она, а ее персонаж.