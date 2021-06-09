Кира Найтли назвала условия для съемок в откровенных сценах

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Британская актриса Кира Найтли заявила, что если ей предложат сниматься в откровенных сценах в фильме о материнстве или о принятии своего тела, то она будет готова работать только в присутствии женщины-режиссера. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Актриса подчеркнула, что не знает ни одной женщины, которая не сталкивалась бы с домогательствами со стороны незнакомцев или близких мужчин.

По ее словам, насилие над женщинами зачастую начинается с сексуальной объективации, которая является неотъемлемой частью мужской гендерной социализации.

"От женщины ждут, что она будет либо угодливой и доступной кокеткой, либо матерью", – отметила актриса.

Именно поэтому Найтли больше не хочет работать с режиссерами мужского пола во время съемок откровенных сцен.

Ранее актриса заявила, что изменит свою профессиональную политику для того, чтобы выступить против "мужского взгляда" в искусстве. По мнению Найтли, режиссеры часто снимают ужасные сексуальные сцены, где все смазаны маслом, только для того, чтобы кто‑то в фильмах выглядел привлекательно.

