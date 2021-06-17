Сальма Хайек рассказала, как училась пугающе материться для роли

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Актриса Сальма Хайек в эфире шоу Джимми Фэллона рассказала, как училась пугающе материться для роли в фильме "Телохранитель жены киллера" с Сэмюэлем Л. Джексоном. Об этом сообщает News.ru.

Актриса рассказала, что было одновременно весело и пугающе.

"Я была похожа на Роберта Де Ниро в фильме "Таксист", перед зеркалом практикующего (оскорбления. – Прим. ред.), потому что мне приходилось говорить это много раз, и это было довольно пугающе", – сказала Хайек.

Она также отметила, что порой нецензурно выражается и за пределами съемочной площадки, однако делает это аккуратно. А если странные слова слышит дочь актрисы Валентина, Сальма Хайек отвечает, что произнесла это не она, а ее персонаж.

Перед этим напарник актрисы по картине Сэмюэл Л. Джексон рассказал, что нецензурная брань помогла ему победить заикание в детстве.

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