Сальма Хайек рассказала, как училась пугающе материться для роли

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Актриса Сальма Хайек в эфире шоу Джимми Фэллона рассказала, как училась пугающе материться для роли в фильме "Телохранитель жены киллера" с Сэмюэлем Л. Джексоном. Об этом сообщает News.ru.
Актриса рассказала, что было одновременно весело и пугающе.
"Я была похожа на Роберта Де Ниро в фильме "Таксист", перед зеркалом практикующего (оскорбления. – Прим. ред.), потому что мне приходилось говорить это много раз, и это было довольно пугающе", – сказала Хайек.
Она также отметила, что порой нецензурно выражается и за пределами съемочной площадки, однако делает это аккуратно. А если странные слова слышит дочь актрисы Валентина, Сальма Хайек отвечает, что произнесла это не она, а ее персонаж.
Перед этим напарник актрисы по картине Сэмюэл Л. Джексон рассказал, что нецензурная брань помогла ему победить заикание в детстве.
Ранее российская актриса Дарья Мороз рассказала об участии в постельных сценах сериала "Содержанки", которые снимал ее отец. По словам звезды, неловкости она не испытывала.
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