Третий сезон сериала "Содержанки" станет финальным

Фото: кадр из сериала "Содержанки–2"; режиссер – Дарья Жук; производство – START Studio, Yellow, Black & White

Третий сезон сериала "Содержанки", новые серии которого зрители смогут увидеть уже 10 июня, станет финальным. Об этом рассказала продюсер и шоураннер проекта Ирина Сосновая.

"Когда мы говорим "развязка" – мы говорим это довольно честно. Действительно, в третьем сезоне мы планируем развязать все линии, ответить на все вопросы, которые возникли у зрителя. Мы действительно ставили себе задачу, когда писали этот сценарий, чтобы вопросов у зрителей не осталось. Поэтому это действительно развязка", – приводит слова Сосновой ТАСС.

Создатели сериала рассказали о появлении в финальном сезоне новых мужских персонажей. Это будут приятели героинь Марины Зудиной и Александры Ребенок.

Исполнительница главной роли и креативный продюсер проекта Дарья Мороз отметила, что в третьем сезоне баланс женской и мужской силы значительно возрос. Так, женщины перестают быть просто содержанками и вторгаются на мужскую территорию.

Продюсер третьего сезона Юрий Мороз сообщил, что серьезная личная драма произойдет в жизни героини Марины Зудиной. Искать выход из кризиса ей поможет подруга-психолог, роль которой сыграла Виктория Толстоганова.

"Проговариваются, артикулируются женские темы как раз между этими двумя персонажами. На мой взгляд, самая большая трансформация происходит именно с твоим персонажем (обращаясь к Зудиной. – Прим. ред.)", – сказал Мороз.

Он отметил, что героиня находит выход из образа жизни содержанки, а вместе с тем находит свое место в мире. С другими персонажами подобного не происходит.

Сама Зудина сообщила, что в финале сериала зрителей ждет интересный сюрприз, связанный с ее героиней.

Первый сезон сериала "Содержанки" снял Константин Богомолов, режиссером второго стала Дарья Жук, режиссером третьего сезона выступил Юрий Мороз.

Сосновая назвала подобное продуманным решением. По ее словам, новый талантливый человек может дать дыхание проекту.

Третий сезон "Содержанок" можно будет посмотреть на сервисе Start, где сериал впервые показали в марте 2019 года. Общее число просмотров двух сезонов с 7 марта 2019 года в подписке сервиса превысило 50 миллионов.

Ранее Дарья Мороз рассказала об участии в постельных сценах, которые снимал ее отец. По словам актрисы, неловкости она не испытывала.