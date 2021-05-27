Дарья Мороз рассказала об участии в постельных сценах, которые снимал ее отец

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Актриса Дарья Мороз рассказала, что не испытывала неловкости во время постельных сцен на съемках сериала "Содержанки-3", хотя в кресле постановщика находился ее отец Юрий Мороз. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Что актрису удивило, так это жестокость и строгость папы во время подготовки, при этом во время съемок все было максимально четко.

"Так, сюда легли, это на стол. Так, все, камера-мотор, начали. Стоп! Теперь следующие", – процитировала отца Мороз.

Ранее артистка уже рассказывала о съемках в откровенных сценах. Она полагает, что навык игры в постельных сценах вполне можно было бы включить в курс обучения актерской профессии.