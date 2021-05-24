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Москва 24

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Культура

20:46

Дарья Мороз рассказала о врожденной особенности

культура

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Актриса и телеведущая Дарья Мороз рассказала, что с рождения обладает гиперчувствительностью. Об этом сообщают "Дни.ру".

По словам звезды, для нее характерно воспринимать мир иначе, чем другие люди. Мороз призналась, что ей близка эзотерика, а играть она предпочитает ранимых, уязвимых к негативу и критике героев.

Актриса добавила, что обладает большим запасом энергии.

"При этом свойство моей огромной энергии таково, что она часто воспринимается как агрессия или мужиковатость", – добавила звезда.

По словам Мороз, она ощущает себя мягким человеком, но редко открывается кому-либо. Из-за этого, посетовала актриса, ее часто воспринимают "вздорной особой".

Ранее актриса Кристина Асмус рассказала, что страдает бессонницей. О своем расстройстве звезда написала в социальной сети, напугав поклонников необычными черно-белыми фотографиями.

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