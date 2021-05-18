Кристина Асмус рассказала, что страдает бессонницей

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Актриса Кристина Асмус напугала своих поклонников. Она выложила две черно-белые фотографии в темном костюме и светлой футболке. Артистка рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться, сообщают "Дни.ру".
Отмечается, что у Асмус начались проблемы со сном. Она поделилась, что если ей и удается заснуть на пару часов, то до глубокой фазы дело так и не доходит.
Раньше таких проблем у звезды не было. Артистка призналась, что спокойно могла спать в любой обстановке и разбудить ее было непростой задачей.
"Даже таблетки не помогают", – пожаловалась Асмус.
Ранее американский невролог Крис Уинтер назвал способ, который позволит решить многие проблемы со сном. По его словам, для этого иногда достаточно просто понизить температуру в спальне на несколько градусов.
Специалист считает, что прохлада также будет способствовать более продолжительному отдыху. А вот покупка новых подушек или пижамы вряд ли поможет избавиться от проблем со сном. Кроме того, Уинтер советует ложиться примерно в одно и то же время. Также улучшить качество сна помогут медитация, физические упражнения и сокращение употребления алкоголя, добавил специалист.
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