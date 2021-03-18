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Общество

13:30

Врач дал советы людям, страдающим бессонницей

общество

Фото: depositphotos/photographee.eu

Человеку нельзя лежать в постели, если он не может заснуть в течение 15 минут. Об этом рассказал президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Роман Бузунов.

По словам специалиста, таким образом у людей, страдающих бессонницей, может сформироваться рефлекс боязни не заснуть.

"Достаточно какому-то стрессу помешать заснуть две-три недели, человек будет лежать и пытаться, у него сформируется стойкий условный рефлекс боязни не заснуть. То есть уже стресс пройдет, а человек будет подходить к постели и думать: "Так, я же, наверное, не засну". И это реально становится проблемой", – цитирует врача Агентство "Москва".

Эксперт также добавил, что человек засыпает в три раза дольше, когда намеренно пытается это сделать. Он отметил, что сама постель начинает ассоциироваться с бессонницей.

Ранее Бузунов рассказал, что индивидуальная норма сна варьируется от 4 до 12 часов, при этом днем спать стоит не больше 45 минут. По его словам, важно придерживаться графика сна. Это позволит организму быстрее восстанавливать психические и физические силы, подчеркнул специалист.

"Доктор 24": сон

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