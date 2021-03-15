Врач раскритиковала привычку долго спать в выходные

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Кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказала о пагубном влиянии нарушения режима сна и отдыха на самочувствие людей.

По ее мнению, пренебрежение графиком по выходным ведет к нарушению биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи, в организме.

Врач отметила, что в выходные следует вставать по графику будней и только потом позволить себе "час-полтора поваляться в кровати".

"Но если ты спишь до обеда, то никакого эффекта не будет", – сказала специалист в беседе с телеканалом "Звезда", имея в виду циркадные ритмы.

Медик также обратила внимание на то, что зачастую люди пренебрегают наиболее эффективным временным отрезком для сна.

Добрецова указала, что в ночное время вырабатываются такие гормоны, как мелатонин, которые помогают организму бороться со стрессом.

"Они вырабатываются не в 03.00 – 04.00 часа ночи, а в 23.00. Очень важно ложиться в 22.30", – добавила эксперт.

При этом она подчеркнула, что именно соблюдение режима сна влияет на то, насколько отдохнувшим и выспавшимся чувствует себя человек.

Ранее ученые допустили возможность человека впадать в спячку, что могло бы помочь при транспортировке больного в критическом состоянии.