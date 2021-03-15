Врач раскритиковала привычку долго спать в выходные

Фото: depositphotos/ufabizphoto
Кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказала о пагубном влиянии нарушения режима сна и отдыха на самочувствие людей.
По ее мнению, пренебрежение графиком по выходным ведет к нарушению биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи, в организме.
Врач отметила, что в выходные следует вставать по графику будней и только потом позволить себе "час-полтора поваляться в кровати".
"Но если ты спишь до обеда, то никакого эффекта не будет", – сказала специалист в беседе с телеканалом "Звезда", имея в виду циркадные ритмы.
Медик также обратила внимание на то, что зачастую люди пренебрегают наиболее эффективным временным отрезком для сна.
Добрецова указала, что в ночное время вырабатываются такие гормоны, как мелатонин, которые помогают организму бороться со стрессом.
"Они вырабатываются не в 03.00 – 04.00 часа ночи, а в 23.00. Очень важно ложиться в 22.30", – добавила эксперт.
При этом она подчеркнула, что именно соблюдение режима сна влияет на то, насколько отдохнувшим и выспавшимся чувствует себя человек.
Ранее ученые допустили возможность человека впадать в спячку, что могло бы помочь при транспортировке больного в критическом состоянии.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: