Назван эффективный способ выспаться

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Американский невролог Крис Уинтер назвал способ, который позволит решить многие проблемы со сном. По его словам, для этого иногда достаточно просто понизить температуру в спальне на несколько градусов, сообщает Men’s Health.

Специалист считает, что прохлада также будет способствовать более продолжительному отдыху. А вот покупка новых подушек или пижамы вряд ли поможет избавиться от проблем со сном. Кроме того, Уинтер советует ложиться примерно в одно и то же время.

"Наличие постоянного графика помогает мозгу понять, когда наступает время спать", – сказал он.

Также улучшить качество сна помогут медитация, физические упражнения и сокращение употребления алкоголя, добавил специалист.

Ранее сообщалось, что регулярный недосып повышает риск возникновения артериальной гипертонии на 60%, а также увеличивает вероятность развития хронической сердечной недостаточности и может привести к инфаркту миокарда.