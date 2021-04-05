Назван эффективный способ выспаться

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Американский невролог Крис Уинтер назвал способ, который позволит решить многие проблемы со сном. По его словам, для этого иногда достаточно просто понизить температуру в спальне на несколько градусов, сообщает Men’s Health.
Специалист считает, что прохлада также будет способствовать более продолжительному отдыху. А вот покупка новых подушек или пижамы вряд ли поможет избавиться от проблем со сном. Кроме того, Уинтер советует ложиться примерно в одно и то же время.
"Наличие постоянного графика помогает мозгу понять, когда наступает время спать", – сказал он.
Также улучшить качество сна помогут медитация, физические упражнения и сокращение употребления алкоголя, добавил специалист.
Ранее сообщалось, что регулярный недосып повышает риск возникновения артериальной гипертонии на 60%, а также увеличивает вероятность развития хронической сердечной недостаточности и может привести к инфаркту миокарда.
"Доктор 24": сон
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