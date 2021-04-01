Врач назвал опасные последствия регулярного недосыпа

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Регулярный недосып повышает риск возникновения артериальной гипертонии на 60%, а также увеличивает вероятность развития хронической сердечной недостаточности и может привести к инфаркту миокарда. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на доцента кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаила Полуэктова.
"Известно, что длительное ограничение времени сна сопровождается повышением артериального давления. Приблизительно в 1,6 раза повышается риск развития артериальной гипертонии у недосыпающих людей. Кроме того, повышается риск инфарктов миокарда и хронической сердечной недостаточности, снижается иммунитет, повышается подверженность к инфекциям. Также увеличивается риск нарушений углеводного обмена, сахарного диабета", – предупреждает специалист.
При этом, по словам Полуэктова, эпизодический недосып не оказывает такого негативного влияния на организм.
"Риски повышаются, только если человек регулярно недосыпает. Если это случается эпизодически, например раз в неделю, то не доказано, что это как-то влияет на его здоровье", – пояснил врач.
Ранее эксперт рассказал, что индивидуальная норма сна варьируется от 4 до 12 часов, при этом днем спать стоит не больше 45 минут. При этом важно придерживаться графика сна. Это позволит организму быстрее восстанавливать психические и физические силы.
"Доктор 24": сон
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