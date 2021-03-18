Врач рассказал, сколько нужно спать, чтобы чувствовать себя бодрым в течение дня

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Президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Роман Бузунов уверен, что индивидуальная норма сна варьируется от 4 до 12 часов, при этом днем спать стоит не больше 45 минут. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт заявил, что важно придерживаться графика сна. Это позволит организму быстрее восстанавливать психические и физические силы.
Бузунов отметил, что, согласно гайдлайну Американской академии медицины сна, норма составляет от 7 до 9 часов, однако некоторым людям может быть показано спать 4 или 12 часов.
"Индивидуальная вариабельность от 4 до 12 часов, и здесь важно понимать, что это генетически определенный параметр, такой же, как, например, рост", – рассказал специалист.
Определить норму сна можно самостоятельно. Для этого необходимо так устать днем, чтобы заснуть в течение 15 минут, а в течение ночи не просыпаться более чем на 15 минут. При этом утреннее пробуждение не должно занимать больше 15 минут.
Ранее другой врач раскритиковал привычку долго спать в выходные. По мнению специалиста, пренебрежение графиком по выходным ведет к нарушению биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи, в организме.
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