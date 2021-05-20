Анджелина Джоли снялась с роем пчел, чтобы привлечь внимание к их защите

Видео: YouTube/National GeographicАктриса Анджелина Джоли приняла участие в фотосессии с роем плеч, чтобы акцентировать внимание на проблеме их исчезновения. Видео бэкстейджа появилось в Сети.
Организаторы проекта рассказали, что фотосессия прошла успешно, обошлось без укусов.
"Все на площадке, кроме Анджелины, были в защитных костюмах. Было очень тихо и достаточно темно, чтобы пчелы не волновались. Анджелина стояла, покрытая пчелами, абсолютно не шевелясь на протяжении 18 минут", – отметили организаторы.
Тело актрисы было намазано специальными феромонами, которые помогали пчелам двигаться в нужном направлении.
Уточняется, что популяция пчел значительно сокращается последние десятилетия. Человечеству это может грозить голодом.
Ранее эксперт по устойчивым продовольственным системам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Абрам Бикслер рассказал, что сокращение популяции пчел вызывает беспокойство, поскольку оно может привести к падению качества и объема продукции сельского хозяйства в мире.
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