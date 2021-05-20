Эксперт рассказал, чем опасно сокращение популяции пчел для человечества

Фото: Depositphotos/szefei

Сокращение популяции пчел вызывает беспокойство, поскольку оно может привести к падению качества и объема продукции сельского хозяйства в мире. Такое мнение озвучил эксперт по устойчивым продовольственным системам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Абрам Бикслер в беседе с РИА Новости.

"От опылителей, таких как пчелы, птицы и летучие мыши, зависит 35% всей производимой в мире продукции растениеводства, в том числе урожайность 87 из 115 основных продовольственных культур, а также производство многих лекарственных препаратов растительного происхождения", – пояснил эксперт. Он также добавил, что пчелы – одни из самых трудолюбивых созданий на Земле, которые веками трудятся на благо планеты.

Ранее в ФАО сообщали о тревожном сокращении животных-опылителей из-за интенсивных методов ведения сельского хозяйства, использования химикатов и глобального потепления. Чтобы решить проблему, Бикслер призывает бороться с этими факторами. По его словам, сокращение численности пчел может привести к смене рациона людей в пользу ветроопыляемых культур.

Ранее Международный союз охраны природы и природных ресурсов занес африканского лесного слона в список видов, находящихся на грани полного исчезновения. А саванному слону присвоили статус вымирающего вида. Причиной такого решения стало сокращение популяций животных из-за браконьерской добычи слоновой кости.

