Эксперт рассказал, чем опасно сокращение популяции пчел для человечества

Фото: Depositphotos/szefei
Сокращение популяции пчел вызывает беспокойство, поскольку оно может привести к падению качества и объема продукции сельского хозяйства в мире. Такое мнение озвучил эксперт по устойчивым продовольственным системам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Абрам Бикслер в беседе с РИА Новости.
"От опылителей, таких как пчелы, птицы и летучие мыши, зависит 35% всей производимой в мире продукции растениеводства, в том числе урожайность 87 из 115 основных продовольственных культур, а также производство многих лекарственных препаратов растительного происхождения", – пояснил эксперт. Он также добавил, что пчелы – одни из самых трудолюбивых созданий на Земле, которые веками трудятся на благо планеты.
Ранее в ФАО сообщали о тревожном сокращении животных-опылителей из-за интенсивных методов ведения сельского хозяйства, использования химикатов и глобального потепления. Чтобы решить проблему, Бикслер призывает бороться с этими факторами. По его словам, сокращение численности пчел может привести к смене рациона людей в пользу ветроопыляемых культур.
Ранее Международный союз охраны природы и природных ресурсов занес африканского лесного слона в список видов, находящихся на грани полного исчезновения. А саванному слону присвоили статус вымирающего вида. Причиной такого решения стало сокращение популяций животных из-за браконьерской добычи слоновой кости.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: