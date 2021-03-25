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Общество

21:17

Африканские слоны находятся на грани вымирания – зоозащита

животные общество

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Международный союз охраны природы и природных ресурсов повысил в своей Красной книге уровни угрозы исчезновения африканских слонов. Об этом сообщает ТАСС.

25 марта африканского лесного слона перенесли в список видов, находящихся на грани полного исчезновения. При этом саванного слона поместили в перечень вымирающих. По данным МСОП, эти животные ранее были "уязвимыми".

Пришлось внести изменения в оценку уровня опасности на фоне сокращения популяции из-за браконьерской добычи слоновой кости. Помимо того, уменьшились места обитания данного вида зверей.

Эти виды впервые включили в Красную книгу раздельно. Поводом для этого стало появление новых генетических свидетельств.

Ранее болотную сову впервые за полвека заметили в Московском регионе. Крылатый хищник проживал на территории Евразии еще до окончания ледникового периода.

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