Орнитологи насчитали в Москве более 40 видов краснокнижных птиц

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

На природных территориях Москвы обитают более 40 видов краснокнижных птиц. Об этом сообщается на официальном сайте Мосприроды.

"В 2020 году специалисты провели более 200 учетов объектов животного мира и насчитали на природных территориях более 40 видов птиц, занесенных в Красную книгу Москвы", – объявили специалисты.

У водоемов можно встретить озерных и сизых чаек. Кроме того, в столице обитают ястребы, черные дятлы, полевые жаворонки и некоторые другие пернатые.

Специалисты Мосприроды ранее представили наиболее интересные места, где можно изучить необычные природные объекты, а также встретить животных. В подборку попали Серебряный бор, музей-заповедник "Кузьминки-Люблино", парк "Покровское-Стрешнево" и другие.

