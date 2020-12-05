Москвичам рассказали, в каких парках можно покормить птиц и зверей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Покормить птиц и зверей в зимний период можно сразу в нескольких парках Москвы. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, в вендинговых аппаратах, установленных по программе "Мой район", можно купить безопасный корм.
Так, найти автоматы можно недалеко от входа в Нескучном саду и у Голицынского пруда в Парке Горького. По всей территории парка размещены 20 кормушек для птиц и 15 бельчатников. При желании можно разместить и свою кормушку, но без вреда для деревьев.
В музее-заповеднике "Царицыно" вендинговые аппараты с полезной едой установлены у Плотинных и Покровских ворот. Для белок тут продают ассорти из фундука и семечек подсолнуха, а для птиц – комбикорм из переработанных злаков, известняковой муки и отрубей.
В Воронцовском парке полезные угощения для животных продаются у Большого Воронцовского пруда. Там можно купить еду для уток. А вот корм для белок и птиц следует принести из дома. Разрешено также повесить собственную кормушку.
Вендинговые аппараты и кормушки также можно найти в парке "Северное Тушино", Перовском парке, парке "Фили", Измайловском парке, парках "Сокольники" и "Кузьминки".
Примечательно, что покормить животных разрешили и в Московском зоопарке. Обычно это запрещено, но для специального корма сделали исключение. Посетители обязаны следить за тем, чтобы насыпаемая еда раздавалась строго по назначению.
Специалисты Мосприроды ранее подготовили рекомендации по зимней подкормке зверей. Рекомендуется помогать животным с пищей только при устойчивом снежном покрове и отрицательных температурах, чтобы не притуплять их инстинкты к поиску пропитания.
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