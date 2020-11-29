Горожанам рассказали, чем подкармливать синиц зимой в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подкармливать птиц, которые остаются зимовать в столице, специалисты Мосприроды рекомендует при минусовых температурах и постоянном снежном покрове. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В Москве на природных территориях обитает шесть видов синиц, в том числе занесенных в Красную книгу города. Кормить этих птиц можно несоленым салом, просо, цельным овсом, семенами льна и ячменя, подсушенными крошками белого хлеба. А вот давать пернатым жареные, соленые, перченые, копченые продукты, ржаной хлеб, сдобу, свежий белый хлеб, пшено, фрукты и миндаль не рекомендуется.

Отмечается, что горожане могут встретить в московских парках хохлатую синицу с заметным хохолком на голове, большую синицу, которая зимой питается растительным кормом, московку, находящуюся в Красной книге под второй категорией редкости, обыкновенную лазоревку, редкую буроголовую гаичку или пухляка и длиннохвостую синицу или ополовника.

Ранее сообщалось, что в Москве 1 декабря стартует проект "Арт – в парк". Он организован Мосприродой в рамках акции "Птица синица".

Проект представляет собой интерактивные объявления с обращениями от птиц, расположенными на информационных стендах в парках города. Каждый желающий сможет забрать себе отрывную часть объявления на память.

Информационные картинки расскажут о том, каким кормом нельзя кормить птиц, а какой будет для них полезен. Акция призвана привлечь внимание горожан к проблеме зимующих в мегаполисе птиц.

