Горожанам рассказали, чем подкармливать синиц зимой в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Подкармливать птиц, которые остаются зимовать в столице, специалисты Мосприроды рекомендует при минусовых температурах и постоянном снежном покрове. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В Москве на природных территориях обитает шесть видов синиц, в том числе занесенных в Красную книгу города. Кормить этих птиц можно несоленым салом, просо, цельным овсом, семенами льна и ячменя, подсушенными крошками белого хлеба. А вот давать пернатым жареные, соленые, перченые, копченые продукты, ржаной хлеб, сдобу, свежий белый хлеб, пшено, фрукты и миндаль не рекомендуется.
Отмечается, что горожане могут встретить в московских парках хохлатую синицу с заметным хохолком на голове, большую синицу, которая зимой питается растительным кормом, московку, находящуюся в Красной книге под второй категорией редкости, обыкновенную лазоревку, редкую буроголовую гаичку или пухляка и длиннохвостую синицу или ополовника.
Ранее сообщалось, что в Москве 1 декабря стартует проект "Арт – в парк". Он организован Мосприродой в рамках акции "Птица синица".
Проект представляет собой интерактивные объявления с обращениями от птиц, расположенными на информационных стендах в парках города. Каждый желающий сможет забрать себе отрывную часть объявления на память.
Информационные картинки расскажут о том, каким кормом нельзя кормить птиц, а какой будет для них полезен. Акция призвана привлечь внимание горожан к проблеме зимующих в мегаполисе птиц.
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