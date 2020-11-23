На природных территориях Москвы стартует проект "Арт – в парк"

Фото: Мосприрода

В Москве 1 декабря стартует проект "Арт – в парк". Он организован Мосприродой в рамках акции "Птица синица". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проект будет реализован на природных территориях города, он расскажет горожанам о зимующих в столице пернатых.

Проект представляет собой интерактивные объявления с обращениями от птиц, расположенными на информационных стендах в парках города. Каждый желающий сможет забрать себе отрывную часть объявления на память.

Информационные картинки расскажут о том, каким кормом нельзя кормить птиц, а какой будет для них полезен. Акция призвана привлечь внимание горожан к проблеме зимующих в мегаполисе птиц.

Объявления появятся в Серебряном бору, лесопарках "Измайловский", "Терлецкий", "Кусково", в природно-исторических парках "Косинский", "Покровское-Стрешнево", "Битцевский лес" и других местах.

Кроме того, родителям и детям будет доступна инфографика с правилами подкормки птиц. Ее можно найти на сайте Мосприроды, а также в социальных сетях ведомства.

Ранее спасатели помогли гусыне, которая не могла выбраться из замерзающего Лебедянского пруда в Измайловском парке столицы. Спасателей вызвали местные жители, которые подкармливали гусыню. Они же взяли на себя ответственность за птицу.

