На природных территориях Москвы стартует проект "Арт – в парк"

Фото: Мосприрода
В Москве 1 декабря стартует проект "Арт – в парк". Он организован Мосприродой в рамках акции "Птица синица". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Проект будет реализован на природных территориях города, он расскажет горожанам о зимующих в столице пернатых.
Проект представляет собой интерактивные объявления с обращениями от птиц, расположенными на информационных стендах в парках города. Каждый желающий сможет забрать себе отрывную часть объявления на память.
Информационные картинки расскажут о том, каким кормом нельзя кормить птиц, а какой будет для них полезен. Акция призвана привлечь внимание горожан к проблеме зимующих в мегаполисе птиц.
Объявления появятся в Серебряном бору, лесопарках "Измайловский", "Терлецкий", "Кусково", в природно-исторических парках "Косинский", "Покровское-Стрешнево", "Битцевский лес" и других местах.
Кроме того, родителям и детям будет доступна инфографика с правилами подкормки птиц. Ее можно найти на сайте Мосприроды, а также в социальных сетях ведомства.
Ранее спасатели помогли гусыне, которая не могла выбраться из замерзающего Лебедянского пруда в Измайловском парке столицы. Спасателей вызвали местные жители, которые подкармливали гусыню. Они же взяли на себя ответственность за птицу.
Спасатели достали белую гусыню из Лебедянского пруда
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