Спасатели помогли гусыне, замерзавшей в пруду в Измайловском парке

Спасатели достали белую гусыню из Лебедянского пруда

Спасатели помогли гусыне, которая не могла выбраться из замерзающего Лебедянского пруда в Измайловском парке столицы, сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

"Добровольцы "СпасРезерва" спасли бывшедомашнюю гусыню. Птица не летает и плохо ходит, но отлично плавает. С наступлением холодов и замерзанием водоема упитанная гусыня рисковала стать обедом для животных. Прикармливающие ее местные жители этого допустить не могли и озаботились ее судьбой. Облачившись в гидрокостюм, спасатель старший смены ОПСО "СпасРезерв" прошел по неглубокому водоему к птице и поймал ее сачком", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

Отмечается, что спасателей вызвали местные жители, которые подкармливали гусыню. Они же взяли на себя ответственность за птицу.

Ранее добровольцы "СпасРезерва" вызволили сову, забившуюся в угол балкона жилого дома в Москве. Птицу спасли и передали в центр передержки диких животных.

Кроме того, в сентябре спасатели вытащили собаку из Яузы в центре города. Инцидент произошел в районе Наставнического переулка.