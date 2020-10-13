Спасатели поймали сову на балконе дома на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Спасатели вызволили сову, забившуюся в угол балкона жилого дома в столице. Об этом Агентству "Москва" заявили представители департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"В 4:00 утра понедельника жильцов квартиры на улице Главмосстроя разбудил шум на балконе. В столь ранний час молодую семью побеспокоила сова. Птица забилась в дальний и темный угол балкона", – сообщили в департаменте ГОЧСиПБ.

В скором времени на место были направлены добровольцы "СпасРезерва". Птицу спасли и передали в центр передержки диких животных. "Гостья оказалась ласковой и ручной", – отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент в центре передержки ждут, когда к ним обратится хозяин.

Ранее в Марьине спасли выскочившего под колеса автомобиля котенка. Он был очень напуган. История завершилась благополучно.

Кроме того, в сентябре спасатели вытащили собаку из Яузы в центре города. Инцидент произошел в районе Наставнического переулка.