Пожарные спасли котят из пожара на западе Москвы

Фото: ГУ МЧС по Москве

Сотрудники МЧС спасли котят из пожара, случившегося на западе Москвы.

О возгорании стало известно вечером 26 мая. Огонь охватил одноэтажную хозяйственную постройку. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

В ходе тушения сотрудники 107-й пожарно-спасательной части отправились на разведку в соседнее задымленное здание. В одном из помещений строения спасатели нашли лежавших на полу котят, которые жалобно пищали и прижимались друг к другу от страха.

Сотрудники МЧС незамедлительно вынесли животных из задымленного помещения на свежий воздух. Сейчас котятам ничего не угрожает. Их забрал к себе неравнодушный местный житель.

Ранее спасатели вытащили из ледяной воды собаку в центре столицы. Инцидент произошел в районе Фрунзенской набережной у Андреевского моста.